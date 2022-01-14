سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم السبت 15 يناير 2022

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت 15 يناير/كانون الثاني 2022، في البورصات، وشركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم في صرافات العراق

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد، نحو 1477.5 دينارا للشراء، و1485 دينارا للبيع.

وعلى شاشة البنك المركزي في العراق سجل الدولار، نحو 1460 دينارا، وهو السعر الذي تشتري به البنوك الدولار

بينما تبيع البنوك، الدولار للمواطنين، بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

ويختلف سعر الدولار في العراق بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد) وبين باقي البورصات في المحافظات الأخرى بهامش بضعة دنانير صعودا أو هبوطا.

وارتفع سعر صرف الدولار في بورصات الكفاح، والحارثية، بالعاصمة بغداد، والبصرة بجنوب العراق، إلى نحو 1482 دينارا.

فيما زاد الدولار في بورصة السليمانية، ليسجل نحو 1483.5 دينار.

كما صعد سعر صرف الدولار في بورصة الموصل، إلى نحو 1482.50 دينار.

وسجل الدولار في بورصتي أربيل، ودهوك ارتفاعا إلى نحو 1483 دينارا.

وانخفض متوسط سعر اليورو مقابل الدينار العراقي في تعاملات اليوم، إلى نحو 1663.64 دينار للشراء، و1665 دينارا

كما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني أمام الدينار العراقي اليوم إلى نحو 1992.63 دينار للشراء، و1993.92 دينار

وهبط متوسط سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 387.24 دينار للشراء، و387.86 دينار للبيع.

وانخفض متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 395.88 دينار للشراء، و396.07 دينار للبيع.

كما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 4810.64 دينار للشراء، و4822.92 دينار للبيع.