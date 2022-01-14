تعرف على سعر الذهب في الجزائر اليوم السبت 15 يناير 2022

ارتفع متوسط أسعار الذهب اليوم في الجزائر، اليوم السبت 15 يناير/ كانون الثاني 2022، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر اليوم السبت، ليسجل نحو 8216 دينارا (58.73 دولار).

كما صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر اليوم، ليصل إلى مستوى 6162 دينارا (44.05 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر السبت، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4793 دينارا (34.26 دولار)، فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 4108 دنانير (29.37 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في الجزائر اليوم

وارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا بالأسواق) خلال تعاملات اليوم، ليسجل نحو 7189 دينارا (51.39 دولار).

وزاد متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر اليوم، إلى نحو 255.511 ألف دينار (1827 دولارا).

كما صعد متوسط سعر الجنيه الذهب في الجزائر اليوم (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 57.512 ألف دينار (411.14 دولار).