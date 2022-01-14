فاكهة "الليتشي".. فراولة التمساح "المميتة" في السوق المصرية

حالة من الاهتمام الكبير حظيت به فاكهة يطلق عليها اسم "الليتشي" في الأسواق المصرية، وكثرت التساؤلات عن هذه الثمرة.

وسط الظهور المفاجئ للفاكهة والتي يطلق عليها أيضا اسم "فراولة التمساح"، كثر البحث عن مصدرها وقصتها وفوائدها الصحية، وأسعارها.

وبدأت وسائل الإعلام المحلية في رصد كل هذه التساؤلات التي يبحث عنها الجمهور، لكن جريدة "الوطن" غردت في اتجاه مختلف بعد أن رصدت أضرار هذه الفاكهة، ووصفتها بـ"المميتة".

وقالت إنه قبل سنوات كشفت بعض الدراسات عن وفاة أعداد من الأطفال في الهند وفيتنام وبنجلاديش، بسبب تناول تلك الفاكهة، بسبب احتواء ثمارها وبذورها على بعض السموم، والتي تتركز أكثر في الفاكهة غير الناضجة، ويبدو أن آثارها تتفاقم عند الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية أو عند تناولها بعد فترة من الصيام.

أهمية اقتصادية

تعد الصين الموطن الأصلي لهذه الفاكهة، كما أنها تزرع في الولاايت المتحدة وتحدديا في فلوريدا وهاواي، ودخلت إلى الغرب عن طريق جامايكا من خلال البحر الكاريبي.

وتحظى هذه الفاكهة بأهمية تجارية، حيث انتقلت زراعتها بعد ذلك حول حوض البحر الأبيض المتوسط وفي جنوب أفريقيا.

ما هي؟

تُزرع فاكهة الليتشي في المناطق شبه الاستوائية في جميع أنحاء العالم، وتحظى بشعبية خاصة في الصين، وكذلك جنوب شرق آسيا، وهي مصدر جيد للعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الصحية، وذلك بحسب موقع "healtline".

فوائدها؟

فاكهة الليتشي لها عدة فوائد غذائية كبرى، تتمثل أبرزها في أنها غنية بفيتامين سي، ومليئة بمضادات الأكسدة، وتحارب سرطان الكبد، وتحسن البشرة، وتحتوي على مواد مضادة للالتهابات في أغلب أعضاء جسم الإنسان.

غنية بفيتامين سي

يعتبر فيتامين سي أحد أكثر الفيتامينات وفرة في الليتشي، ووفقا للخبراء، ووفقا للعديد من الدراسات، فإن تناولها يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 42٪.

مليئة بمضادات الأكسدة

إنها مصدر جيد لمضادات الأكسدة، حيث تحتوي على مستويات أعلى من مادة البوليفينول مقارنة بالعديد من الفواكه الأخرى، فهي عبارة عن مخزن لمادة الابيكاتشين التي تحسن صحة القلب، وتقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان والسكري.

تحارب سرطان الكبد

وفقًا لمجلة Cancer Letters العلمية، فإن فاكهة الليتشي لها خصائص مضادة للسرطان، وتساعد في محاربة سرطان الكبد.

تحسن البشرة

وتحتوي فاكهة الليتشي على الكثير من فيتامين "هـ"، الذي يساعد على التئام حروق الشمس التي تسبب الألم والتهيج، وكذلك الحفاظ على الجلد بصحة جيدة.

تقلل الالتهاب

تحتوي مركبات الفلافانول الموجودة في الليتشي على خصائص مضادة للالتهابات، يساعد هذا في مكافحة الإنفلونزا، والتهابات أغلب أعضاء جسم الإنسان، خلال أشهر الشتاء.