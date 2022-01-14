راصد جوي: استمرار تأثير المنخفض اليوم و توقعات بوصول أربعة منخفضات الأسبوع القادم

توقع راصد جوي أن يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد خلال الليلة و نهار اليوم السبت 15/1/2022.

و قال الراصد الجوي عاصم عصيدة لمراسلة وكالة فلسطين اليوم الاخبارية إنه من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار على جميع المناطق خلال ساعات الليل ضمن تأثير المنخفض الجوي مع تركز الهطول بشكل أكبر على مناطق وسط وشمال فلسطين.

و وفقا للراصد الجوي، فتبقى البلاد تحت تأثير المنخفض الجوي، و تبقى الامطار حاضرة على الشمال والوسط، وبشكل أقل على الجنوب وخلال ساعات المساء يشتد الهطول ويمتد حتى أواسط النقب.

و توقع الراصد ان يصل المنطقة خلال ساعات مساء السبت المتأخرة منخفض جوي جديد ومن أصول قطبية حيث تشتد الأمطار وخاصة خلال ساعات الصباح وحتى ساعات بعد الظهر وتكون الأمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد والرياح الشديدة بالإضافة إلى الانخفاض الحاد على الحرارة.

و بحسب الراصد الجوي، فسينحسر المنخفض بسرعة مع تحول الرياح إلى الشمالي الغربي إلى الشمالي البارد جداً حيث تعبر المنطقة الجبهة الأبرد من المنخفض برياح قطبية باردة جداً ولكن وفي ظل شح الهطول ففرص تساقط الثلوج ضعيفة بينما تبقى المنطقة تحت تأثير الرياح القطبية حتى نهاية الأسبوع ويحذر من التجمد والصقيع في الكثير من المناطق.

أما يومي الاثنين والثلاثاء فتكون الأجواء باردة جداً وخاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر مع فرصة خطيرة وكبيرة للإنجاد على وخاصة خلال ساعات الفجر الأولى حيث يحذر من قيادة المركبات في المناطق المفتوحة في تلك الفترة، وفقاً للراصد الجوي عصيدة.

وفيما يتعلق بوصول منخفض جوي جديد إلى المنطقةـ توقع الراصد الجوي أن يتشكل منخفض جوي جديد الأربعاء وستهطل أمطار على غالبية المناطق وتهبط درجات الحرارة من جديد قريباً من الصفر المئوي خلال ساعات مساء وليل الأربعاء ولكن هنالك شح كبير في الهطول ما يعني تعرض المنطقة لهواء قطبي جاف بدون ثلوج حتى كتابة هذه النشرة.

كما اشار الى إمكانية وصول منخفض آخر نهاية الأسبوع القادم قد يكون أعمق من سابقيه وفقاً لآخر القراءات الجوية.

و حذر الراصد الجوي من تدني درجات الحرارة لتكون قريبة من الصفر المئوي على الجبال والمناطق السهلية وخاصة من الفترة من مساء الأحد وحتى الجمعة، كما حذر من تشكل السيول والفيضانات وبخاصة نهار غد السبت ويوم الأحد.

وفيما يتعلق بفرص تساقط الثلوج خلال الأسبوع القادم خلال منخفضي الأحد والأربعاء اشار الراصد الجوي أن التوقعات لا زالت سلبية بإمكانية حدوث تساقطات ثلجية على الأراضي الفلسطينية بالنظر إلى عدم توفر هطول خلال ذروة الهواء القطبي البارد وذلك حتى كتابة هذه النشرة.