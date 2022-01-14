جمال بلماضي يجري تعديلاً على برنامج منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا

قام جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، بتغيير برنامج تدريبات لاعبيه يوم الجمعة، وذلك قبل لقاء غينيا الاستوائية المرتقب في كأس أمم أفريقيا.

وقدم بلماضي التمرين المسائي لمدة ساعة كاملة في الملعب المُلحق لاستاد جابوما الدولي.

وسيكون أبطال أفريقيا 2019، على موعد مع مُباراة مهمة أمام غينيا الاستوائية، مساء يوم الأحد، تحت شعار لا بديل عن الفوز بعد التعثر في الجولة الأولى بالتعادل السلبي مع سيراليون.

وحسب مصادر مُطلعة من داخل المنتخب الجزائري في مدينة دوالا الكاميرونية، فإن تقديم التدريبات كان الغرض منه القيام بمران قوي للغاية، استغرق أكثر من ساعتين كاملتين.

ويستهدف بلماضي معالجة كل الأخطاء التي وقعها فيها زملاء رياض محرز خلال المباراة الأولى، والحصول على وقت أكبر للعمل بكل أريحية بعيدا عن أعين وسائل الإعلام والجماهير.

وإضافة للرغبة في الحصول على ساعة إضافية للعمل، فإن قرار بلماضي بتقديم التدريبات كان لضمان العمل في ساعات النهار، وتفادي ما حدث مساء الخميس الماضي، عندما خُتم التمرين ليلا وسط إضاءة سيئة.

يُذكر أن تشكيلة الخضر اكتملت لأول مرة في الساعات الماضية، بعد تعافي كل من آدم وناس وإسماعيل بن ناصر ورامز زروقي من الإصابة.