يديعوت أحرونوت: عمليات التجريف في النقب مستمرة

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مساء اليوم الجمعة أن عمليات التجريف في منطقة النقب لا زالت مستمرة ولم تتوقف.

ونقلت الصحيفة عن مقرّبون من ما يسمى بـ "وزير الإسكان" بحكومة الاحتلال، زئيف إلكين، قولهم "إنّ النقاش على النقب سيكون حول ترتيب القوى غير المعترف بها، لا على استمرار عمليات التحريش"، في إشارة إلى تجريف الأراضي، الذي يلاقي غضبًا واسعًا في النقب.

وذكرت الصحيفة العبرية أن "الصندوق الدائم لإسرائيل" "كاكال" لم توقف إلى الآن مخطّطاتها لتجريف الأراضي في النقب هذا العام، وأنها جدولت "100 يوم تحريش.

ويتبع (الـ"كاكال")، الذي يجري عمليات التجريف في النقب، لسلطة إلكين مباشرة، وتجرف السلطات الإسرائيلية الأراضي الخاصّة من أجل إقامة أحراش عليها، لإنكار ملكيّة أهالي النقب على أراضيهم الخاصّة.