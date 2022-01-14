تفاقم أوضاع أسيرات مصابات بـ"كورونا" ودعوات لمعاينة حالتهن الصحية

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الأسيرات المصابات بفايروس "كورونا" إلى سبعة، مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإرسال طاقم طبي لمعاينة أوضاعهن الصحية، وتقديم اللازم لهن.

وأوضحت في بيان صحفي، أن الأسيرات المصابات بالفايروس هن: شروق دويات، وربى عاصي، وشذى عودة، وتسنيم الأسد، وفدوى حمادة، وتأكد صباح اليوم إصابة شروق البدن، ونورهان عواد.

وحمّلت الهيئة إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرات، مؤكدة أن "السماح للفايروس بالتسلل إلى السجن لم يكن بمحض الصدفة".

وطالبت "شؤون الأسرى" اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بـ"إرسال طاقم طبي عاجل لسجن الدامون، لمعاينة الأوضاع الصحية الأسيرات المصابات، وتقديم كل ما يلزم لهن من أدوية وغذاء ومعقمات".

وقبل أسبوع؛ أُعلن عن إصابة خمس أسيرات بفايروس "كورونا" في سجن "الدامون".

ووفق الهئية، بلغ عدد الأسيرات المحتجزات في معتقل "الدامون" بلغ 33 أسيرة، تم إدخالهن مؤخراً إلى الحجر الصحي، ما يشكل ضغطًا حياتيًا ونفسيًا وصحيًا عليهنّ.