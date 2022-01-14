بالصور المنخفضات الجوية تربك أوضاع الفقراء بقطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:32 م
14 يناير 2022
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رصدت عدسة "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، اليوم الجمعة، أوضاع الفقراء خلال المنخفض الجوي الذي يشهده في قطاع غزة.

وكان رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة علي الحايك، حذّر من أوضاع انسانية واقتصادية أكثر سوءاً على سكان قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء، وتصاعد أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل، والذين يعيشون في الأحياء المهمشة.

وقال الحايك، في تصريح صحفي، "إن الشتاء يدخل هذا العام في ظل أوضاع معيشية واقتصادية صعبة ومتفاقمة مع تفشي فيروس كورونا، واستمرار الحصار والانقسام الفلسطيني، إذ ازدادت نسبة الفقر بين سكان القطاع ووصلت إلى 64%، والبطالة لأكثر 52%، وهي الأعلى منذ سنوات".

وأضاف الحايك أن 10 ألاف أسرة فلسطينية في قطاع غزة، تتعرض للغرق سنوياً بسبب سوء الاوضاع المعيشية، يضاف إليها 29 حياً  ومنطقة عشوائية في القطاع، ناهيك عن أصحاب المنازل المدمرة الذين لا زالوا بدون مأوى بسبب تأخر عمليات الإعمار، ويفتقرون للبني التحتية وشبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي.

وشدد على ضرورة تحمل جميع الجهات المحلية والدولية مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتدخل الفاعل؛ لإنهاء ذلك الحصار، واتخاذ خطوات سريعة وقوية لتفادي انهيار المزيد من القطاعات الاقتصادية والإنسانية.

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#منخفضات جوية #غزة

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