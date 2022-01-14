فلسطين تسجل حالة وفاة و592 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، يوم الجمعة، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 1، بيت لحم 110، رام الله والبيرة 131، طوباس 18، الخليل 64، نابلس 49، سلفيت 6، قلقيلية 5، طولكرم 11، جنين 17، أريحا والأغوار 15، قطاع غزة 150".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 3، بيت لحم 23، رام الله والبيرة 111، طوباس 4، الخليل 17، نابلس 24، سلفيت 0، قلقيلية 1، طولكرم 8، جنين 15، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 130".

وسجلت حالة وفاة في قلقيلية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 52 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 93 مريضاً، بينهم 19 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

الإصابات الجديدة:

الضفة الغربية: 442

قطاع غزة: 150

حالات التعافي الجديدة:

الضفة الغربية: 209

قطاع غزة: 130

حالات الوفاة الجديدة:

الضفة الغربية: 1

قطاع غزة: 0

الحالات التي تعالج في المستشفيات: 93| العناية المكثفة: 52| أجهزة التنفس الاصطناعي: 19| عدد الفحوصات: 6605