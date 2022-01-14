المتحدث باسم الجهاد بالضفة يدعو للتحرك ومساندة أهالي النقب المحتل

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية أ. طارق عز الدين، أن الاحتلال "الإسرائيلي" يسعى بكل الطرق والوسائل لنهب الأرض وقتل الإنسان في القدس والنقب والضفة والأغوار.

وقال عز الدين في كلمته خلال الوقفة الداعمة لانتفاضة أهلنا في النقب، أمام مسجد أنور عزيز شمال غزة، أن هذه الوقفة تأتي مساندة لأهلنا وشعبنا في النقب الذي ينتفض ضد محاولات التهويد والاقتلاع من الاحتلال الصهيوني.

وأضاف أن الصندوق القومي اليهودي، أنشئ لوضع المخططات والسيطرة على الأرض والوجود الفلسطيني، وإنشاء كيان الاحتلال.

وشدد على أن كل المحاولات الصهيونية ستبوء بالفشل طالما الفلسطيني موحد ومنتفض في وجه الاحتلال، كما انتفض إبان معركة سيف القدس.

وتابع عز الدين: "سنبقى شعبًا وأرضًا واحدة، ومقاومتنا جاهزة وحاضرة، كما كانت في الدفاع عن أسرانا وعن أهلنا في الشيخ جراح، ستكون في الدفاع عن النقب".

كما شدد في قوله: "لن نكون في موقف الحياد، وسنبقى الداعمين والمساندين لأهلنا في النقب المنتفضين ضد الاحتلال".

ودعا عز الدين أبناء شعبنا في الضفة والداخل المحتل، للتحرك ومساندة أهلنا في النقب، والتصدي لقوات الاحتلال ليكون ذلك رادعا له في وجه جرائم جنوده وقطعان مستوطنيه.

وأشار إلى أن الاحتلال الذي يستمر في ممارسة جرائمه، لن يصمد أمام وحدة شعبنا، ومقاومتنا على أرضنا مستمرة حتى نيل حريتنا.

واعتبر عز الدين، أن المجتمع الدولي بصمته متواطئ في هذه الجريمة، مبينًا أن أنظمة التطبيع شريكة في محاولات اقتلاع شعبنا في النقب.















