بالصور 30 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن نحو 30 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

ووفق المصادر المقدسية، فقد أعاقت جنود الاحتلال دخول المصلين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح إلى المسجد وتمركزوا عند بواباته، وانتشروا في شوارع المدينة، وفتشوا أمتعة المواطنين، وفحصوا بطاقاتهم الشخصية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال منعت دخول الآلاف من المواطنين من محافظات الضفة إلى القدس لأداء صلاة الجمعة.

وكان الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى، تلبية لنداء أطلقته مؤسسات مقدسية، رغم الأجواء الماطرة، ردا على الانتهاكات الاحتلالية والاقتحامات التي ينفذها مستوطنون لباحات قبلة المسلمين الأولى.







