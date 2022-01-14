هيئة الأسرى: ارتفاع عدد الأسيرات المصابات بكورونا في سجن "الدامون"

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الجمعة، أن عدد الأسيرات المصابات بفيروس كورونا إرتفع الى سبع أسيرات، مما يضاعف القلق والخوف عليهن.

وأوضحت الهيئة أن الأسيرات المصابات بالفيروس: شروق دويات، ربي عاصي، شذى عوده، تسنيم الأسد، فدوى حماده، وتأكد صباح اليوم إصابة كل من: شروق البدن، نورهان عواد.

وحملت إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهن، وأن السماح للفيروس بالتسلل الى سجن الدامون لم يكن بمحض الصدفة، وفي ذلك دلالة على الاستهتار بحياتهن.

وطالبت الهيئة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إرسال طاقم طبي عاجل لسجن الدامون، لمعاينة الأوضاع الصحية للاسيرات المصابات والمحجورات، وتقديم كل ما يلزم لهن من أدوية وغذاء ومعقمات.