صحيفة عبرية تكشف تفاصيل جديدة حول مقتل الضابطين

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة حول حادثة مقتل الضابطين في لواء "النخبة".

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنه في الليلة السابقة سُرقت وسيلة للرؤية الليلية وخوذة من وحدة "إيجوز" في قاعدة "النبي موسى" بأريحا، وعلى أثر ذلك خرج 4 ضباط إلى محيط القاعدة في الليل بالتوازي مع إجراء مماثل قام به "الملازم ن" وحده ودون التنسيق مع بعضهم البعض؛ ما جعل الضباط الأربعة يشخصون "الملازم ن" على أنه مشتبه به في السرقة من مسافة حوالي 300 متر وبدأوا في الاقتراب منه.

وأوضحت، أن الملازم سمع ضجيج خطوات الضباط الأربعة واستدار وفتح النار على الفور بعد أن ظن أنهم عدو يصوب سلاحه.

ولفتت الصحيفة إلى إطلاق النار وقع على مسافة حوالي 10 أمتار، حيث علا صوت الصراخ لإيقاف إطلاق النار الذي حدث في غضون لحظات، موضحة أنه كاد الملازم الذي أطلق النار، أمس الخميس، في قاعدة النبي موسى أن يقتل الضابطين الثالث والرابع .