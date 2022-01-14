مصادر: ماجد فرج نقل لـ"إسرائيل" معلومات أمنية عن المقاومة في الضفة

كشفت صحيفة "الأخبار اللبنانية"، اليوم الجمعة ، نقلاً عن مصادر في السلطة قولها، "بأن رئيس جهاز المخابرات العامّة في السلطة الفلسطينية، اللواء ماجد فرج، نقل، مؤخراً ل"إسرائيل" معلومات أمنية عن المقاومة في الضفة.

وأضحت المصادر أن هذه المعلومات تتعلّق بحركتَي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وسعيهما لرفع وتيرة المواجهة مع العدو في الضفة.

وأشارت، إلى أن هذه المعلومات تضم أسماء أشخاص من الحركتَين من داخل القطاع وخارجه، يعملون على رفع وتيرة المواجهات الأراضي المحتلّة.

ولفتت المصادر، إلى أن فرج نقل توصية بتكثيف مراقبة المقاومين في الضفة وتعقّب خطواتهم ومنعهم من تنفيذ مخطّطاتهم، بما يؤدّي إلى إحباط أيّ عمليات فدائية قبل وقوعها.

وأضافت:"أن فرج ناقش مع المسؤولين الأمنيين "الإسرائيليين"، خطّة تعزيز التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية التابعة لكلّ من السلطة والاحتلال، بهدف منع تشكُّيل مجموعات للمقاومة في الضفة، وخصوصاً في المخيّمات، عبر سلسلة عمليات اعتقال ممنهجة ومستمرّة لعناصر حركتي "حماس" و"الجهاد" و"الجبهة الشعبية"

وطلب رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني بزيادة الدعم الاقتصادي للسلطة، من أجل تفادي انهيارها، وتمكينها من السيطرة على الأوضاع الأمنية في الضفّة.

من جانبها، كشفت "القناة 13" العبرية، عن لقاء جمع وزير خارجية الاحتلال ونائب رئيس الوزراء، يائير لابيد، بفرج،