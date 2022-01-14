أرسنال يتعادل مع ليفربول على أرضه

تعادل فريق أرسنال، ليلة أمس الخميس، على فريق ليفربول على أرض الأخير.

واستطاع أرسنال فرض التعادل السلبي على مضيفه ليفربول في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أنفيلد" أمس الخميس، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بكرة القدم.

وكان قد تلقى أرسنال ضربة موجعة في الدقيقة الـ24 من المبارة بعد تعرض نجمه السويسري غرانيت تشاكا للطرد عقب تدخله العنيف على مهاجم ليفربول ديوغو جوتا الذي كاد أن ينفرد بالحارس، ليتابع الضيوف المباراة بعشرة لاعبين.

ويُشار إلى أنه رغم النقص العددي واللعب خارج الديار، تمكن أرسنال من الحفاظ على نظافة شباكهم، بانتظار مباراة الإياب التي ستقام على أرضهم الأسبوع المقبل لتحديد هوية المتأهل لمواجهة تشيلسي في النهائي.