 هجوم يستهدف مقر حزب رئيس مجلس النواب العراقي

استهدف هجوم تفجيري، فجر اليوم الجمعة، مقر حزب رئيس مجلس النواب العراقي في بغداد.

وأفادت وسائل إعلام عراقية، بتعرض مقر حزب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في بغداد لهجوم مجهول.

وبحسب المعلومات فإن تفجيرا استهدف مقر "حزب تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي في منطقة الأعظمية بالعاصمة العراقية بغداد، وعلى أأثر ذلك أغلقت القوات الحكومية المنطقة وانتشرت فيها بكثافة.

من جانبه قال علي العيساوي، المستشار الأول للحلبوسي، "إن مقر حزب "تقدم" تعرض لهجمات صاروخية مجهولة المصدر، مؤكدا أنه لا يوجد أي خسائر وأن قوات من الجيش والشرطة متواجدة أمام مقر الحزب".

جاء هذا بعد ساعات قليلة من سقوط صاروخ على مدرسة تقع في المنطقة "الخضراء" في بغداد، فيما سقط صاروخان في مجمع السفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة نفسها.