بالفيديو والصور أنقذوا النقب.. مواقع التواصل تنتفض دعمًا لأهالي النقب المحتل

سيطر وسم #أنقذوا_النقب و#النقب_ينتفض على منصات التواصل الاجتماعي، منذ اليوم الأول الذي شرع فيه الاحتلال بتجريف أراضي المواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات شديدة بين المواطنين وقوات الاحتلال، وسط تضامن ودعم محلي وعربي عبر السوشيال ميديا.

وتشهدت النقب احتجاجات واسعة ضد ما تتعرض له القرية من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، واعتقالات، واقتحامات للمنازل، وقمع لاحتجاجاتهم ضد سلب أراضيهم.

وترصد لكم وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تفاعلات رواد التواصل الاجتماعي "توتير" خلال الساعة الأخيرة، حيث غرّد حساب عماد عقل: "#انقذوا_النقب الذي يواجه أهله قوات الاحتلال بصدورهم العارية لمنع تهويد أراضيهم، النقب كان وسيبقى فلسطينيا وسيتحرر مهما طال القهر والزمن".

أما الناشط رائد أبو جراد فكتب: "أهالي النقب يستبسلون في مواجهة الاحتلال، ويتشبثون بأرضهم، ولن يتخلوا عنها، وهو ما يلزم دعمهم واسنادهم وتعزيز صمودهم فوق أراضيهم".

وعلى طريقته الخاصة، دوّن المغرّد "مؤمن"

يا نقب كوني ارادة .... كوني مجداً وريادة

كوني سيفاً ، كوني درساً .... من دروس الانتفاضة

ارادوك لنا قبراً .... فقلبنا القبر زهراً

وحملنا الشمس فجراً .... لا لا لإنماط الابادة .

واكتفى الناشط تامر مازن بالقول: " تغلي المعادِنُ داويات في الثرى،،، حتى تثور فيطفح البركانُ".

وغرّد حساب "فلسطينية": لأن القضية قضيتنا كان علينا حملها على الاكتاف، ولأن فلسطين نادتنا كان واجبنا أن لا نخذلها، ولأن النقب نصف فلسطين كان علينا أن لا ننساه. انطلاقة جديدة للتعريف بقضية أهلنا في النقب ومتابعة أخبارهم ونضالهم في وجه أقذر احتلال عرفه التاريخ. فكونوا معن"ا!

ودعا نشطاء التواصل الاجتماعي عبر حسابتهم الشخصية، جماهير شعبنا والنشطاء العرب والمغتربين في الخارج للمشاركة على وسم #انقذوا_النقب و#النقب_ينتفض، دعما وتضامنًا مع أهالي النقب الذين يخوضون معركة وجودية شرسة مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

كما شارك نشطاء عبر "توتير" بالتغريد باللغة الإنجليزية دعما لقضية النقب المحتل، لإيصال الرسالة إلى العالم أجمع، وفضح ممارسات الاحتلال العنصرية ضد الفلسطينيين.

مواجهات ليلية واعتقالات

فرّقت شرطة الاحتلال، اليوم الخميس، بالضرب وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع مظاهرة قطرية حاشدة في مفرق سعوة - الأطرش في النقب، احتجاجا على ما تتعرض له القرية من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل السلطات الإسرائيلية، واعتقالاتٍ، واقتحامات للمنازل، وقمع لاحتجاجاتهم ضد سلب أراضيهم.

واعتقلت الشرطة "الإسرائيلية" 13 شخصًا على الأقلّ.

وامتدّت المواجهات الليلية إلى منطقتي السقاطي وتل السبع، حيث أحرق المظاهرون الإطارات المطاطية.

وأغلق المتظاهرون شارع 31، فيما قمعت الشرطة المظاهرة بقنابل الدخان والغاز المسيل للدموع، وأصيب العشرات من النساء والأطفال والشبان والشيوخ بحالات اختناق.

واقتحمت الشرطة سعوة وأطلقت القنابل داخل المنازل، ما أسفر عن إصابات ومئات حالات الاختناق بين سكان القرية والمتظاهرين.

واستخدمت الشرطة طائرة مسيّرة، وفرق الخيالة، وسيارة رش المياه العادمة، وأطلقت الرصاص المطاطي، وأصابت 15 متظاهرا بجروح متفاوتة.

















#صورة| شاب يعيد قنبلة غاز صوب جنود الاحتلال أثناء قمعهم لتظاهرة الأهالي في النقب المحتل#انقذوا_النقب #فريق_مجاهدون pic.twitter.com/Rl9PHFBFLz — 𓂆𝓡𝓔𝓔𝓜 𓂆 (@Reemiiey) January 13, 2022

النقب عامّةً يتعرّض لهجمة شرسة غير مسبوقة بكثافتها ، نتحدّث عن مُصادرة أكثر من 40 ألف دونم وتشجيرها ، ليس محبّةً بالطبيعة وإنّما بهدف التطهير العرقي ل30 ألف مواطن في المنطقة الواقعة بين الزرنوق و سعوة#أنقذوا_النقب — محمد 𓂆 (@muhammad893_) January 13, 2022

"سنبقى صامدين ومتمسكين بأرض الآباء والأجداد".. طفلة فلسطينية من النقب المحتل pic.twitter.com/KwjhgbAHVT — أ. عبدالله الأسطل 🇵🇸🌹🇴🇲 (@AbdallahAlsttal) January 13, 2022