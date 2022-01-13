حركة استيطانية تطالب الجيش والشاباك بالتدخل لوقف الاحتجاجات بالنقب

طالبت حركة الاستيطانية باستدعاء جيش الاحتلال "الإسرائيلي" وجهاز الشاباك من أجل استعادة الهدوء في النقب والقضاء على الاحتجاجات فيه التي تجددت مساء الخميس.

وقال رئيس حركة ريجافيم، مئير دويتش : "في أحداث مايو 2021 كان رد الجيش بطيئا ومتأخرا واحترقت الطرقات والمدن وتعطلت الحياة واستغرقا وقتا طويلا حتى عودة الأمن ويجب عدم تكرار تلك المشاهد، ونطالب باتخاذ إجراءات الآن".

وأضاف، أن الأحداث التي وقعت أمس واليوم في النقب هي نتيجة مباشرة لانهيار الحكومة في قضية الزراعة مثلما حذرناها مسبقًا من أن الاستسلام من قبل رئيس الوزراء سيؤدي مباشرة إلى زيادة المواجهات في الشوارع".

وزعم أن التصريحات من المسؤولين المنتخبين وعلى رأسهم يائير غولان كانت الوقود الذي أدى إلى اشتعال النقب، ويجب تحمل المسؤولية واستخلاص العبر.