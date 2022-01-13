رونالدو: الذكاء يدفعني للاستمرار حتى 42 عامًا

يرى كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، بأنه قادر على اللعب في أعلى المستويات حتى وصوله إلى عامه الأربعين.



وقال النجم البرتغالي في حوار مع شبكة ESPN "أنا سعيد، أرغب في المواصلة ورؤية كيف سيكون الحال حينها".



وأضاف "إذا واصلت اللعب حتى أبلغ من العمر 40 عامًا، ربما أواصل حتى 42 عامًا، لكن الأمر الأهم هو الاستمتاع بالوقت الراهن".



وتابع "لا أقول بأنني أشعر الآن كما لو كان عمري 25 عامًا، لكن يمكن القول 30 عامًا، أهتم جيدًا بجسدي وذهني".



ونوه "الاستمرارية من الأمور التي أدرسها مؤخرًا، السر وراء البقاء في أعلى المستويات، هو التمتع بالذكاء في التأقلم مع الأوضاع الجديدة وقراءة المباراة جيدًا".



وواصل "أعرف جسدي وأملك الخبرة، أشعر بالفخر عند الحفاظ على تقديم نفس المستوى من اللعب".



وأتم "تعلمت في السنوات الأخيرة، أنه بعد 33 عامًا، يواصل الجسد، العمل إذا تم الاهتمام به، لكن تبقى المعركة الأصعب على المستوى الذهني".