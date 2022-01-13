إصابة 7 أسيرات في سجون الاحتلال بفايروس "كورونا"

أكد نادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الخميس، إصابة 7 أسيرات في سجون الاحتلال "الاسرائيلي" بفيروس "كورونا".

وبين نادي الاسير في بيان له وصل "فلسطين اليوم"، نسخه عنه، أن إدارة سجون الاحتلال قامت بعزل الأسيرات بعد اكتشاف اصابتهن، وهن: شروق دويات، وربى عاصي، وشذى عودة وتسنيم الأسد، وفدوى حماده، حيث تم الكشف عن إصابتهن بعد مرور فترة من ظهور الأعراض عليهن، أما الأسيرتين شروق البدن ونورهان عواد كُشف عن إصابتهما حديثاً.

ولفت نادي الأسير أن الأسيرات في حالة صحية جيدة، وفقا للمعلومات المتوفرة حتى الآن.

يذكر أنه ومنذ بداية انتشار الوباء استخدمت إدارة سجون الاحتلال الفيروس، كأداة قمع وتنكيل بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، من خلال جملة من الإجراءات التنكيلية وأبرزها العزل المضاعف.

يُشار إلى أنّه ووفقًا للمتابعة فإن أعداد الأسرى الذين ثبتت إصابتهم منذ بداية انتشار "كورونا" وتمكنت المؤسسات المختصة من توثيقها ومتابعتها منذ شهر نيسان العام الماضي حتّى اليوم وصلت إلى (409) إصابة، حيث سُجلت مؤخراً إصابات بين صفوف الأسرى والأسيرات في سجون (النقب، وعوفر، وريمون، بالإضافة لدامون).

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسيرات، خاصة أنه تم الكشف عن إصابة مجموعة منهن بعد مرور فترة على ظهور الأعراض عليهن، الأمر الذي يؤكد مجددًا سياسة الإهمال وانعدام الإجراءات الوقائية داخل أقسام الأسرى والأسيرات.

علمًا أن الأسرى في سجون الاحتلال تلقوا اللقاح ضد فيروس "كورونا"، وذلك بعد ضغوط ومطالبات محلية ودولية واسعة، جرت مع تصاعد عدد الحالات بين صفوف الأسرى العام الماضي.