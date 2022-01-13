"قرار الوكالة تأخير التوقيت المدرسي"..أنصف فئات ووضع أخرى أمام الخطر

أثار قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، الصادر صباح اليوم الخميس، والقاضي"بتأخير موعد طابور الفترتين الصباحية والمسائية"، غضب وامتعاض العشرات من أولياء أمور الطلبة؛ معتبرين القرار جاء خدمة لفئات من الطلاب على حساب فئات أخرى.

القرار الذي قوبل بحالة غضب عارمة من قبل أولياء الامور، أكدت "وكالة الغوث" أن القرار جاء وفق المصلحة العامة لجميع الطلبة في كافة مدراس الوكالة في القطاع.

وأعلن رئيس برنامج التربية والتعليم بوكالة الغوث في قطاع غزة فريد أبو عاذرة، صباح اليوم الخميس 13 يناير، عن تعديل التوقيت المدرسي 2021/2022م، بما فيها موعد جرس طابور الفترة الصباحية من 6.50إلى 7.10، كذلك الفترة المسائية من الساعة 11.50 إلى 12.10.

لا يراعي الظروف

أ. محمد أبو شباب، ولى أمر لثلاث طالبات في المرحلة الاعدادية، أعرب عن غضب من قرار "الوكالة" تغيير موعد الطابور المدرسي في الفترتين خاصة المسائية التي يداوم بها أبنائه، متسائلا: " هل الوكالة كانت تعرف بوجود فترة مسائية حين أصدرها قرار التأخير".

وأكد أبو شباب خلال حديث لـ"فلسطين اليوم"، أن القرار لا يراعي ظروف طلبة المدارس التي تقطن المناطق الحدودية والمناطق التي تكون فيها حركة التنقل صعبة جداً في ساعات النهار الوسط والأولى، فيكف بساعات النهار الأخيرة (خروج الطلبة)، التي تصبح فيها حركة الوصول شبه معدومة .

وقال " من غير المنطقي أصدر قرار دون النظر والاطلاع على الظروف العامة لأماكن سكن الطلبة؛ والمشاكل والمعوقات التي ممكن أن تواجههم أثناء فترة الخروج من الدوام المدرسي"، مبيناً أن تأخير خروج الطلاب من المدراس في ظل التوقيت الشتوي - صاحب النهار القصير- ربما يلحق في الطلبة الأذى ببزوغ عتمة الليل وعورت الطريق.

وطالب أبو شباب "الوكالة" بالعدول عن القرار، سواء بإلغائه أو تأخير العمل به لفترة زمنية، تكون فيها ساعات النهار تناسقت مع فترة خروج الطلبة من المدرسة بشكل سليم وأمن.

القرار منصف

بدوره، أكد رئيس المجلس المركزي لأولياء الأمور في مدارس "أونروا" زاهر البنا، أن القرار جاء بعد تلقى عشرات الشكاوي من قبل اولياء الامور، بفترة ذهاب ابنائهم للمدرسة بأوقات معتمه يصعب فيها الرؤية خاصة المناطق الحدودية.

وقال :" إنه وبعد تلقي شكاوى المواطنين من كافة أنحاء قطاع غزة وكافة المخيمات بخصوص الدوام الصباحي المبكر في الفترة الصباحية على الفور تم دراسة الشكوى المقدمة من المواطنين، ومدي أهميتها من أجل خدمة الطلاب والطالبات، تم رفعها لإدارة الوكالة والتي بدورها رحبت في الأمر واستجابة له وأصدرت تعميما على كافة المدارس تأخر الدوام الصباحي".

وأعتبر البنا خلال حديث لـ"فلسطين اليوم"، أن موافقة الوكالة على هكذا قرار إنجاز كبير خاصة وأن الوكالة يصعب مناقشتها في قراراتها، فضلاً عن أنه جاء منصفاً لكافة الطلبة خاصة، وأن معظم الفترات الصباحية في مدراس الوكالة يرتادها طلاب المرحلة الابتدائية التي تحتاج مساعدة الأهل في طريق الوصول للمدرسة.

حالات استثنائية

ولفت رئيس مجلس أولياء الأمور إلى أن، طلبة المناطق الحدودية التي يكون فيها التنقل والوصول صعب خاصة في ساعات النهار الأخيرة، بإمكان أولياء هذه (الحالات الاستثنائية) مع الطلبة التوجه لمدير المدرسة المتواجد فيها ابنائه والاتفاق على حل وسط لا يحلق أي ضرار في المدرسة أ و مسيرة الطالب.

وطالب البنا، أولياء "الحالات الاستثنائية" بالتواصل مع مجلس أولياء الأمور الخاص بالمدرسة أو المنطقة التعليمية حال مواجهتهم مشاكل أو معوقات مع إدارة المدرسة.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن وكالة الغوث والذي وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه: