بالصور: الاحتلال يقمع المتظاهرين في النقب بإطلاق النار ووجود عدة إصابات

قمعت قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، المتظاهرين في النقب بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدمع.

أفاد عضو لجنة التوجيه في النقب المحتل أسامة العقبي، أن قوات الاحتلال اعتدت على المتظاهرين في النقب بالضرب وإطلاق النار وهناك عدة إصابات.

وقال العقبي خلال حديث لقناة "فلسطين اليوم" تابعته وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية": إن هناك إصابة قد تكون خطرة خلال قمع الاحتلال للتظاهرة في النقب المحتل"

وأشار العقبي، إلى أن سكان النقب ثابتون في مواجهة سياسة الاحتلال التهويدية بحق سكان النقب.

من جانبه قال رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها عطية الأعسم: "إن الشرطة "الإسرائيلية" وافقت من قبل على إغلاق الشارع، ولكنها في الحقيقة كانت تُعد للهجوم على المتظاهرين".

وأضاف الأعسم :"هجوم الاحتلال علينا كان هجومًا كاسحًا نابع من الحقد والكراهية، لكننا سنبقى في أرضنا ولن تنفعهم قنابل الصوت والغاز".

وكانت اندلعت مواجهات عنيفة، عصر اليوم الخميس، بين مئات المتظاهرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الأطرش بالنقب المحتل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين بالنقب.

وأوضحت المصادر، إلى وجود عدد من الإصابات خلال قمع قوات الاحتلال للتظاهرة في قرية الأطرش بالنقب.









