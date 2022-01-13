الاحتلال يجرف الطرق المؤدية لجبل صبيح في بلدة بيتا

اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، منطقة جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات معززة من جيش الاحتلال تقوم بتجريف الطرق المؤدية لجبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وتندلع بشكل شبه يومي مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، نصرة للأسير المريض في سجون الاحتلال ناصر أبو حميد.

وقدمت بلدة بيتا في نابلس 9 شهداء ومئات المصابين، منذ اندلاع المواجهات شبه اليومية في البلدة في منتصف يونيو الماضي، احتجاجا على إقامة البؤرة الاستيطانية "أفيتار".

وسعى الشباب الثائر لتطوير أساليبهم في مقاومة الاحتلال، وخاصة خلال فعاليات الإرباك الليلي، منها تفجير براميل صوتية كبيرة قبالة حواجز الاحتلال، كما يطلقون المفرقعات والألعاب النارية باتجاه جنود الاحتلال الذين يحرسون البؤرة الاستيطانية الجاثمة على قمة جبل صبيح.