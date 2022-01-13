تشكيل ليفربول المتوقع أمام أرسنال مساء اليوم

تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال، تُقام مساء اليوم الخميس مباراة بين فريقي ليفربول وآرسنال، وذلك في إطار منافسات بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ويستضيف ملعب الأنفيلد مباراة الفريقين في إياب نصف نهائي بطولة كأس كاراباو.

وكان من المفترض أن تُقام مباراة الذهاب على ملعب الإمارات يوم الخميس الماضي إلا إنها تأجلت بناءً على طلب ليفربول، لتفشي فيروس كورونا.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال

ويفتقد ليفربول خدمات الثلاثي الإفريقي محمد صلاح، ساديو ماني، ونابي كيتا، بينما يغيب الثنائي محمد النني وتوماس بارتي عن آرسنال، لمشاركتهم في كأس أمم إفريقيا.

ويلتقي المتأهل من فريقي ليفربول وآرسنال إلى النهائي من أجل مواجهة تشيلسي، الذي تأهل على حساب توتنهام.

موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال

وتنطلق مباراة ليفربول ضد أرسنال في العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، مساء يوم الخميس الموافق 13 يناير الجاري على ملعب أنفيلد معقل ليفربول في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال

وتبث منافسات بطولة كأس رابطة أندية الدوري الإنجليزي عبر شبكة بي ان سبورتس صاحبة حقوق نقل منافسات البطولات الإنجليزية هذا الموسم، إذ من المقرر أن يتم نقل المباراة عبر قناة bein sports premium 1 HD

ويخوض ليفربول وأرسنال تلك المباراة بكل ما لديهم من قوة وطموح وذلك لتحقيق رغبة جماهيرهما في الفوز بلقب محلي هذا الموسم، خاصة أنه يتبقى خطوة وحيدة على التواجد في نهائي البطولة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: برادلي، ماتيب، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، جونز.

خط الهجوم: جوردون، جوتا، مينامينو.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: رامسدال.

خط الدفاع: تومياسو، جابرييل، بن وايت، تيرني.

خط الوسط: لوكونجا، باتينو، ساكا، أوديجارد.

خط الهجوم: مارتينيلي، لاكازيت