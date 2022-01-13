بالصور مالية غزة تنهي تجهيزات نقل غاز الطهي الوارد من الجانب المصري

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:00 م
13 يناير 2022
مالية غزة
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أنهت الإدارة العامة للبترول بوزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الخميس، التجهيزات الخاصة بإتمام عملية نقل مضخات تفريغ غاز الطهي، حيث جهزت كافة متطلبات عملية النقل من تسوية وتهيئة الأرضية وتجهيز التمديدات اللازمة.

وأوضحت الادارة العامة للبترول، أن المشروع يهدف لتفريغ الغاز الوارد من الجانب المصري إلى شاحنات الوقود الفلسطينية، ضمن عملية تحقق الأمن والسلامة وتساهم في التخفيف من المخاطر الناتجة عن عملية تفريغ الغاز.

وأكدت أن المشروع يوفر كميات غاز الطهي واحتياجات قطاع غزة اليومية.

الجدير ذكره أن الادارة العامة للبترول في وزارة المالية تعمل لتنظيم عملية دخول الوقود والغاز لقطاع غزة، وتعمل وفق خطة استراتيجية للحفاظ على هذه السلع وتوفير احتياجات قطاع غزة.

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