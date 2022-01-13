الاحتلال يعيد اعتقال أسيرين مقدسيين

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، أسيرين لحظة إطلاق سراحهما من سجن النقب.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أعادت اعتقال الأسيرين باسل عبيدات وأنس عويسات لحظة تحررهما من أمام بوابة سجن النقب الصحراوي.

وأوضحت المصادر، بأن الأسيرين أنس عويسات (28 عاما)، وباسل عبيدات (28 عاما) من جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، لأفتةً أن الاحتلال قام بإعادة إعتقالهما بالرغم من انقضاء فترة محكوميتهما البالغة 8 سنوات.

أشارت إلى أن أهالي الأسيرين كان يتحضران لاستقبالهما في قريتهما جبل المكبر، وتفاجأوا بقرار الاحتلال إعادة اعتقالهما.

وكان الأسيرين أنس عويسات وباسل عبيدات اعتقلا في 14 كانون الثاني من عام 2014، وحكم عليهما بالسجن 8 سنوات، وتنقلا خلالها في عدة سجون.