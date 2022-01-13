حسم موقف نيمار من مواجهة ريال مدريد

يسابق نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، الزمن للتعافي من إصابته في كاحل القدم، التي تبعده عن الملاعب منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.



وأشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في تقرير لها إلى أن نيمار في طريقه ليكون لائقًا لمواجهة ريال مدريد في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، المقرر لها 15 فبراير/ شباط المقبل.



وذكرت أيضا أن اللاعب البرازيلي عاد إلى باريس بعد أسبوع من رجوع باقي اللاعبين، بعد انتهاء العطلة الشتوية، ويسير برنامجه العلاجي والتأهيلي، كما هو مخطط له.



ولفتت إلى أن مهاجم بي إس جي تخلى عن السير بعكازين الأسبوع الماضي، وسيؤدي تدريبات بدنية في صالة الألعاب الرياضية بالأسبوعين المقبلين قبل العودة إلى المران الجماعي للفريق.



وأكدت لو باريزيان أن نيمار لن ينضم لقائمة البرازيل في مباراتين بتصفيات كأس العالم في نهاية الشهر الجاري.