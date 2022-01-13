عائلة قعدان لـ"فلسطين اليوم: الأسيرة منى مُصابة بكورونا وتأجيل محاكمتها لاشعار آخر

قالت عائلة الأسيرة منى قعدان اليوم الخميس 13/1/2022، أن ابنتها مُصابة بفيروس كورونا، وقد تم تأجيل محاكمتها لإشعار آخر.

وأوضح المحرر الشيخ طارق قعدان، في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن المحامي أبلغ العائلة، أن الأسيرة "منى" مصابة ضمن الأسيرات الخمس المصابات بفيروس كورونا في معتقل "الدامون".

وأفاد الشيخ قعدان، أن محكمة الاحتلال أجلت محاكمة الأسيرة منى نظراً لإصابتها بفيروس كورونا، فيما لم يتم التعرف على حالتها الصحية بعد.

وكانت محكمة سالم "الإسرائيلية" قررت في وقت سابق، تأجيل محاكمة الأسيرة منى قعدان من جنين حتى تاريخ 13/1/2022.

يذكر أن هذا هو الاعتقال السادس للأسيرة قعدان التي أفرج عنها بصفقة تبادل الأسرى عام 2011، والذي نفذ في أبريل الماضي 2021م.

وحَمَلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرات في سجن "الدامون".

يذكر بأن عدد الأسيرات القابعات حالياً بمعتقل "الدامون" 33 أسيرة، وقد تم إدخالهن الليلة الماضية إلى الحجر الصحي، مما يشكل ضغط حياتي ونفسي وصحي على الأسيرات بشكل عام.