اللواء أبو بكر يُحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسيرات بعد تفشي كورونا

حَمَل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر اليوم الخميس 13/1/2022، سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرات في سجن "الدامون"، اللواتي تم عزلهن بالكامل بعد إصابة خمس أسيرات بفيروس "كورونا".

وأكد اللواء أبو بكر، بأن تسلل الفيروس إلى داخل السجن، دلالة واضحة على مدى الاستهتار واللامبالاة اللذان تنتهجهما إدارة السجون في التعامل مع الأسيرات، وأن إصابة الأسيرات الخمس، يُعيدنا إلى قبل عدة شهور عندما انتشرت الإصابات في صفوف الأسرى.

وطالب اللواء أبو بكر بضرورة أن يكون هناك تحرك دولي لحماية الأسرى والمعتقلين، لافتاً بأن تشكيل لجنة طبية محايدة فلسطينية ودولية، أصبح أمراً ملحاً، بحيث تكون هذه اللجنة واسعة ومنتشرة في كافة السجون والمعتقلات لمتابعة أوضاع الأسرى الصحية لا سيما المصابين منهم، وتقديم الرعاية لهم كذلك طمأنة عائلاتهم.

يذكر بأن عدد الأسيرات القابعات حالياً بمعتقل "الدامون" 33 أسيرة، وقد تم إدخالهن الليلة الماضية إلى الحجر الصحي، مما يشكل ضغط حياتي ونفسي وصحي على الأسيرات بشكل عام.