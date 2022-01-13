كورونا غزة : لا وفيات وتسجيل "114" إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الخميس 13/1/2022، عن تسجيل "114" إصابة بعد اجراء 1245 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، دون تسجيل أي وفيات.

وقالت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 46 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 37 حالة.

وبينت ان اجمالي تراكمي للمصابين 191335 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 1248 حالة

واجمالي المتعافين 188358 حالة ، واجمالي الوفيات 1729 وفاة

وبشأن التطعيمات ، أوضحت الصحة اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة ، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 553823 شخص.