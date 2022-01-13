سعر الذهب اليوم في فلسطين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:27 ص
13 يناير 2022
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يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 13/1/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية.

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الذهب في السعودية، بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

سعر الذهب اليوم في فلسطين

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 182.57 شيكل $58.76

سعر الذهب عيار 22   167.36 شيكل $53.86

اسعار الذهب عيار 21 159.76 شيكل $51.42

اسعار الذهب عيار 18 136.93 شيكل $44.07

سعر الذهب عيار 14   106.50 شيكل $34.28

سعر الذهب عيار 12   91.29 شيكل  $29.38

اسعار أوقية الذهب      5,678 شيكل  $1,827

اسعار جنيه الذهب      1,278 شيكل  $411.32

اسعار كيلو الذهب      182,574 شيكل       $58,759

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

12 يناير       182.62       159.80       136.97       106.53       91.31

11 يناير       182.34       159.55       136.75       106.36       91.17

10 يناير       181.91       159.18       136.43       106.11       90.96

9 يناير 180.08       157.57       135.06       105.05       90.04

8 يناير 180.10       157.59       135.08       105.06       90.05

7 يناير 179.87       157.39       134.91       104.93       89.94

6 يناير 179.18       156.79       134.39       104.52       89.59

5 يناير 180.35       157.81       135.26       105.20       90.17

4 يناير 180.19       157.67       135.14       105.11       90.09

3 يناير 180.38       157.84       135.29       105.22       90.19

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