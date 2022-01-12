سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 13 يناير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الذهب في الاردن والذي ارتفع في معاملات اليوم الخميس، بالرغم من تراجع أثمان المعدن النفيس في الأسواق العالمية، ونقدم لكم في فريق فلسطين اليوم سعر غرامات الذهب والتي تهم شريحة كبيرة من المواطنين في الاردن خاصة رجال الأعمال والتجار ومحلات الصاغة، إلى جانب المقبلين على الزواج.

سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 13 يناير 2022

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن اليوم ليسجل 41.47 دينار (58.50 دولار) مقابل 41.20 دينار (58.11 دولار)، أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن اليوم الخميس، إلى 36.29 دينار (51.19 دولار) مقابل 36.05 دينار (50.85 دولار)، أمس.

سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 13 يناير 2022،

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن اليوم الخميس، ليصل إلى 31.11 دينار (43.87 دولار) مقابل 30.90 دينار (43.59 دولار)، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 24.19 دينار (34.12 دولار) مقابل 24.03 دينار (33.90 دولار)، أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 إلى 20.74 دينار (29.25 دولار) مقابل 20.60 دينار (29.06 دولار)، أمس.

سعر الأوقية الذهب في الاردن

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن إلى 1290 دينارا (1819 دولارا) مقابل 1281 دينارا (1807 دولارات)، أمس.

سعر الجنيه الذهب في الاردن

كما قفز سعر الجنيه الذهب في الأردن اليوم إلى 290.33 دينار (409.50 دولار) مقابل 288.41 دينار (406.80 دولار)، أمس.