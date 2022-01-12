مصرع طفل جراء سقوطه من علو في بيت لحم

توفي طفل (4 سنوات)، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من علو في محافظة بيت لحم، وفقًا لبيان صدر عن الشرطة.

وأفاد البيان أن "النيابة العامة فتحت تحقيقًا في ظروف وفاة طفل (4 سنوات) في محافظة بيت لحم، وباشرت الشرطة إجراءات الكشف والمعاينة وجمع الاستدلالات".

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن شرطة محافظة بيت لحم تلقت بلاغًا عن وصول طفل يبلغ من العمر 4 أعوام بحالة صحية حرجة إلى أحد مشافي المحافظة إثر سقوطه من منزله المتواجد بالطابق السادس في مدينة الدوحة، إذ أعلن الأطباء عن وفاته فيما بعد متأثرًا بإصابته".

وأضاف ارزيقات أنه على الفور تحرك وكيل النيابة العامة وطواقم الشرطة إلى المستشفى، حيث باشرت الشرطة إجراءاتها، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على جثمان الطفل لحين استكمال الإجراءات القانونية.