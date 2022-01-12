الشيخ صبري يوجه رسالة دينية للصمود في الأقصى

وجه خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، اليوم الأربعاء، رسالة دينية من أجل تعزيز الصمود في الأقصى، وللتأكيد على أن الأولى القبلتين ملك للفلسطينيين، وليس لغيرهم.

وقال الشيخ صبري في تصريحات صحفية: إن الحملة هي الفجر العظيم، من أجل إعمار المسجد الأقصى وتشجيع الناس على المواظبة على صلاة الجماعة فيه، ولإيصال رسالة أن الفلسطيني حريص على هذا المعلم المقدس.

ودعا خطيب المسجد الأقصى للحفاظ على صلاة الجماعة فيه، والمسجد الإبراهيمي وكل المساجد في كل الأوقات، معتبراً ذلك رسالة صمود، ورباط.

وفي سياق منفصل، أكد الشيخ عكرمة صبري أن الاقتحامات المتكررة والتطبيع غير الشرعي لن يدفع بهم للتخلي عن الأقصى بأي ظرف من الظروف، وأن ذلك يزيدهم إصراراً على مواقفهم.