من هو اللاعب الأكثر طرداً خلال عام 2021؟

يتصدر النجم الإسباني سيرجيو راموس مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الرقم القياسي، من اللاعبين الأكثر حصولا على البطاقات الحمراء خلال القرن الواحد والعشرين.

وتلقى اللاعب راموس البطاقة الحمراء رقم 27 في مسيرته الرياضية، خلال مواجهة لوريان مساء الأربعاء، في الجولة التاسعة عشر من الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2021 – 2022 .

جاء ذلك بعد حصوله على بطاقتين صفراوين؛ ما أدى لطرده الأول بقميص الفريق الباريسي، بعد أن تعرض للطرد في 26 مناسبة مع فريقه السابق ريال مدريد.

ويشار إلى أن النجم الإسباني المخضرم سيرجيو راموس صاحب الـ 35 عاما، قد تعرض للطرد المباشر خلال مسيرته في 8 مناسبات، بجانب 19 مرة أخرى بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.