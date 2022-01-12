"إسرائيل" تكشف عن تجنيد إيران لنساء "إسرائيليات" مقابل المال

نجحت إيران في تجنيد نساء "إسرائيليات" كعملاء لديها، وفق ما كشف عنه ما يسمى جهاز الأمن العام "الشاباك".

وحسب ما أورده الاعلام العبري، فإن رجلاً إيرانياً انتحل صفة رجل أعمال يهودي ونجح في تجنيد 4 نساء “إسرائيليات” لتنفيذ مهام تجسسية مقابل المال.

وأوضح، أنه رغم الاشتباه في أنه مصدر استخباراتي إيراني، إلا أنهن لم يقطعن الاتصال به عبر فيس بوك، ونفذن مهاماً كلفهن بها.

يذكر أن جهاز الأمن العام الشاباك اعتقل قبل حوالي شهر أربع نساء يهوديات من حولون وبيت شيمش وكفار سابا والقدس للاشتباه في تعاونهن مع المخابرات الإيرانية.

ووفق ما أورده الاعلام العبري، فإن أبرز المعلومات التي أرسلتها الجاسوسات اليهوديات المنحدرات من أصل إيراني لإيران مقابل آلاف الدولارات، تصوير صناديق الاقتراع، والترتيبات الأمنية لمجمع حولون، إلى جانب معلومات عن كبار ضباط الجيش والتجنيد عبر صور وأقراص مدمجة، وصور حفل نهاية الدورة العسكرية لابن أحدهن.

وأضافت أنه جرى تصوير السفارة الأمريكية ووزراتي الداخلية والضمان، فضلا عن الاقتراب من عضوات الكنيست والتقاط صور لهن وهن في غرفة التدليك والتجميل.

وأشار إلى أن تم إنشاء نادي لليهود من أصول إيرانية في بيت شيمش.