منخفض جوي يضرب فلسطين غداً الخميس.. ماذا عن موجات الصقيع؟ راصد جوي يوضح

تحدث الراصد الجوي داود طراوة، اليوم الأربعاء، عن طبيعية المنخفض الجوي المتوقع أن يضرب فلسطين، مساء يوم غداً الخميس، وكمية الأمطار ودرجات الحرارة المتوقع وصولها خلال أيام المنخفض.

وقال الراصد الطروة خلال حديث لـ"فلسطين اليوم"، إن " المنخفض الجوي المتوقع وصوله في ساعات المساء من يوم غداً الخميس، والذي يصاحبه كتلة هوائية باردة جداً، ستهطل فيه الأمطار على فترات على معظم المدن والمناطق الفلسطينية بما فيها قطاع غزة".

وأوضح ، أن الامطار ستبدأ بالهطول خلال ساعات الليل الأولى من يوم غداً الخميس على المناطق الساحلية والشمالية، لتمدد تدريجيا فوق معظم المناطق الفلسطينية خلال ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة، يكون هطولها بشكل غزير.

ويوم الجمعة 14/1/2022م، توقع الراصد، استمرار تأثير المنخفض الجوي وتسقط الأمطار على فترات فوق معظم المدن، بالإضافة إلى تأثر الاجواء خلال ساعات الليل بطقس شديدة البارودة يصحبه تدني كبير على درجات الحرارة.

أما السبت 15/1/2022، أشار الراصد إلى أن فعالية المنخفض ستتراجع قليلاً خلال ساعات النهار مع استمرار هطول أمطار بشكل متقطع على بعض المناطق، لتعود قوة المنخفض خلال ساعات مساء السبت ونهار الأحد، بتساقط شديد للأمطار.

وبشأن موجات الصقيع، أكد الراصد الجوي، أن فلسطين ستتاثر بموجة سقيع قوية عقب انتهاء تاثير المنخفض الجوي في ساعات المساء من يوم الأحد ، تصل فيها درجات الحرارة في المناطق الجبلية لدرجة مئوية واحدة تحت الصفر، وفي قطاع غزة درجتين مئويتين، محذراً المزارعين بشكل خاص من موجة السقيع.