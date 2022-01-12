وكيل وزارة الأوقاف برام الله يتحدث لـ"فلسطين اليوم" عن آخر مستجدات موسم العمرة

تحدث وكيل وزارة الأوقاف الفلسطينية في رام الله حسام أبو الرب، اليوم الأربعاء، عن آخر مستجدات ملف موسم العمرة للفلسطينيين وطبيعية التواصل مع الجانب السعودي بهذا الشأن.

وقال أبو الرب خلال حديث لـ" فلسطين اليوم"، إن " الوزارة شارفت على انهاء الترتيبات لاقامة لقاء يجمع معالى الوزير القاضي حاتم البكري بالاخوة المسؤولين في السفارة السعودية في العاصمة الاردنية عمان لبحث كافة الترتيبات المتعلقة في موسم العمرة ".

وأوضح وكيل الوزارة، أن اللقاء من المقرر عقده خلال الأسبوع القادم، معرباً عن أمله بخروج الوزير بنتائج ايجابية لعودة العمل في موسم العمرة خلال لقائه السعوديين.

وفي شهر أغسطس/ آب 2021، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجياً

وأوضحت الوزارة أن معتمري الخارج، عليهم إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من بلدهم الأم ضمن مسوّغات طلب أداء المناسك، مع اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة في المملكة أي " فايزر-بيونتيك، وأسترازنيكا، ومودرنا، وجونسون أند جونسون"، إضافة إلى ذلك على معتمري الخارج الالتزام بالحجر الصحي المؤسسي.

ولفتت الوزارة إلى أنها ستعمل بالتنسيق مع الوزارات المختصة على تحديد الدول التي يصل منها المعتمرون وأعدادهم بصفة دورية وفق تصنيف الإجراءات الوقائية.