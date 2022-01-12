بكر لـ"فلسطين اليوم": لا إصابات بعد محاصر الاحتلال أحد قوارب الصيد في بحر غزة

أكد زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين في غزة، اليوم الاربعاء، أنه لا توجد إصابات بعد محاصرة زوارق الاحتلال لقوارب الصيادين في بحر غزة.

وأوضح بكر لـ"فلسطين اليوم" بأن زوارق الاحتلال قامت بمحاصرة القوارب ورش المياه العادمة تجاه الصيادين وهم داخل البحر وسط إطلاق نار كثيف تجاههم.

وكانت أطلقت بحرية الاحتلال النار تجاه الصيادين، صباح اليوم، وسط محاصرة مراكبهم في بحر غزة.

وأفادت لجان الصيادين، أن زوارق بحرية الاحتلال الحربية تُحاصر أحد قوارب الصيد، تحت إطلاق وابل كثيف من الأعيرة النارية غرب مدينة غزة.

وتقوم بحرية الاحتلال بشكل يومي بإطلاق النار باتجاه الصيادين بشكل متعمد، كما تعمل على ملاحقتهم وإتلاف مراكبهم ومستلزماتهم من خلال رش المياه العادمة عليهم، ثم تقوم بمصادرة مراكبهم لجهة مجهولة.