لليوم الـ12 الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال يواصلون مقاطعتهم محاكم الاحتلال

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، اليوم الأربعاء، مقاطعتهم محاكم الاحتلال لإنهاء الاعتقال الإداري بحقهم.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 12 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الجاري، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء "الإسرائيلي" المتعلقة بالاعتقال الإداري من :(مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأكدوا الأسرى في بيانهم مطلع العام: "لن نكون جزءًا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية وخصوصاً جهاز المخابرات "الشاباك" المُقرّر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال".

من جانبها أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

ودعت الحركة جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلّي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

وحسب لنادي الأسير، تُشكل مقاطعة محاكم الاحتلال المقدِّمة والمرتكز لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء شعبنا.