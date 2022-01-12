بالأسماء : 5 أسرى يدخلون اليوم أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

أعلن مكتب إعلام الأسرى اليوم الاربعاء 12/1/2022 ، عن دخول خمسة اسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال.

ونشر مكتب اعلام الأسرى تفاصيل واسماء الأسرى الخمسة وهم :

الأسير عبد الله ناجي الوحش برغيش (39 عامًا)، من سكان محافظة جنين، يدخل عامه 21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 12/01/2002م ، وهو محكوم بالسجن 23 عاماً.

الأسير جميل جمال جميل عامر (52 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، يدخل عامه 22 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 12/01/2001م، وهو محكوم بالسجن 28 عاماً.

الأسير جواد خليل محمد أبو قرع (47 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، يدخل عامه 21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 12/01/2002م، وهو محكوم بالسجن 24 عاماً.

الأسير هيثم خالد حسين لويس (40 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، يدخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 12/01/2004م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير معتصم طالب داود رداد (40 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، يدخل عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 12/01/2006م، وهو محكوم بالسجن 20 عاماً.