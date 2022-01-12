استشهاد مُسن اثر احتجازه والاعتداء عليه والتنكيل به في قرية جلجليا شمال رام الله

استشهد فجر اليوم الأربعاء 12/1/2022 المسن "عمر عبد المجيد أسعد" 80 عاما، من قرية جلجليا شمال رام الله، أثر احتجازه والاعتداء عليه من قبل جنود قوات الاحتلال.

وبحسب مصادر محلية في القرية فإن الشهيد كان في طريق عودته إلى بيته في وقت متأخر من الليل، حينما أعترضه جنود الاحتلال الذين كانوا يقوموا بعملية اقتحام في القرية، وقاموا بالاعتداء بعد تقييده وتغميم عينيه، وتركه بعد إنسحابهم ملقى على الأرض حتى فارق الحياة.

وقال رئيس المجلس القروي فؤاد مطيع : "انه وبحدود الساعة الواحدة فجرا، كان الشهيد عائدا من زيارة اقاربه، ليفاجئ بجنود الاحتلال يهاجمون مركبته ويخرجونه منها بطريقة جنونية، وليعمدوا بعدها الى تعصيب عيناه وتكبيله، ومن ثم القوا به في منزل قيد الانشاء، وكذلك فعلوا مع 4 مواطنين اخرين من عمال وباعة خضار كانوا متجهين الى أعمالهم في ساعات الفجر الأولى".

وأضاف رئيس المجلس انه وبحدود الرابعة والنصف انسحب جنود الاحتلال، ثم هب الناس ليساعدوا المحتجزين ليفاجئوا بان المواطن المسن عمر اسعد قد فارق الحياة، بعد الاعتداء عليه والتنكيل به بدم بارد".

كما اصيب الصحفي يوسف شحادة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات اندلعت خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غرب رام الله.