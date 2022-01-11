بالفيديو حادثة فريدة.. حيوان يعثر على كنز روماني ثمين

عثر أحد الحيوانات على كنز ثمين خلال عملية بحثه اليائسة عن الطعام في الثلوج، في حادثة فريدة من نوعها.

وأشارت وسائل اعلام إسبانية، إلى قيام غرير يائس بالحفر بحثا عن الطعام بين الثلوج، كان السبب في اكتشاف كنز ثمين يعود إلى الحقبة الرومانية.

واكتشف الحيوان أثناء بحثه، مجموعة من تتألف من 209 عملات معدنية رومانية في كهف في شمال إسبانيا، وصفه الباحثون بـ "الاكتشاف الاستثنائي" بسبب مساهمة غرير صغير بالحدث الكبير.

وتم رصد العملات المعدنية التي تعود إلى ما بين القرنين الثالث والخامس الميلاديين في كهف في منطقة جرادو شمالي أستورياس، حيث عثر على الكنز الثمين بعد أقدام فقط من وكر الغرير، الذي حفر عميقا في التراب بحثا عن الطعام بعد عاصفة ثلجة ضربت المنطقة.

ويعتقد الباحثون أن الثلج أجبر الغرير على تكثيف جهود البحث عن الطعام والحفر عميقا، محافظا على شق صغير جانبي من أجل الكشف عن التوت أو الديدان، لكن هذا الحفر أثمر عن كنز ثمين للبشر، لا يرقى لقيمة الحجر بالنسبة للغرير.

وقال الباحثون في تقرير نُشر مؤخرا: "حتى الآن، هذا هو أكبر كنز دفين من العملات الرومانية تم العثور عليه في كهف في شمال إسبانيا".