الرجوب يكشف تفاصيل لقاء بالعاروري قبل أسبوعين وموقفه من دعوة الجزائر

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، اليوم الثلاثاء 11/1/2022، إن حركة فتح ستلبي دعوة الجزائر للحوار الأخيرة، وشكلت وفداً لزيارة الجزائر، كاشفاً عن تفاصيل لقاء جمعه مؤخراً بالقيادي في حركة حماس صالح العاروري، وأعضاء من المكتب السياسي لـ"حماس" في إسطنبول.

وأوضح الرجوب للميادين، أنه التقى قبل أسبوعين صالح العاروري وأعضاء من المكتب السياسي لـ"حماس" في إسطنبول، لافتاُ إلى أن كلام العاروري خلال اللقاء به كان إيجابياً وسيبقى إيجابياً.

وقال الرجوب: صالح العاروري قامة وطنية نحترمها كثيراً، و خلال لقائنا به قال كل طرف ما يفكر به على أن نلتقي ثانية لمزيد من التباحث."

وأعرب الرجوب، عن أمله أن تقدم "حماس" رؤية تؤهل حركتي فتح وحماس لقيادة الشعب الفلسطيني، مضيفاً:" الحوار من أجل إنجاز الوحدة خيار استراتيجي بالنسبة لنا"

وبين الرجوب، أن حركته قدمت دعوة للفصائل الفلسطينية للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي لنؤسس لحوار وطني.

وأضاف:" حركة "حماس" جزء أصيل من نسيجنا السياسي والنضالي، ولا نقطع اتصالاتنا مع "حماس" و"عمر الدم ما بصير ماي"، مستدركاً:" يبدو أنّ الإخوان في "حماس" لا يوجد لديهم موقف واضح لجهة المضي نحو الشراكة الوطنية"