حماس تشيد بعملية الدهس قرب مستوطنة حلميش

أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الثلاثاء 11/1/2022، بعملية الدهس البطولية قرب ما يسمى بمستوطنة حلميش شمال مدينة رام الله بالضفة المحتلة.

وأكد الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع عبر تويتر، أن عملية الدهس البطولية قرب ما يسمى بمستوطنة حلميش شمال مدينة رام الله تبرهن على بسالة شعبنا وحيويته وقدرة الشباب الثائر على استدامة جذوة المقاومة بمختلف الوسائل لمواجهة جرائم الاحتلال.

وأوضح، أن عمليات الهدم والتجريف في النقب والجرائم المتصاعدة من قبل الاحتلال وقطعان مستوطنيه لن يقابلها إلا مزيد من العمليات البطولية.