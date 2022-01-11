شقيق الأسير أبو حميد: الوضع الصحي لأخي ناصر خطير جدا

أكد جهاد أبو حميد شقيق الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوضع الصحي لشقيقه ناصر غاية في السوء، مطالبا بالإفراج الفوري عنه وعن جميع الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال أبو حميد في حديث لإذاعة "الأقصى": "عندما زارت والدتي ناصر دمعت عيناها لما شاهدته من وضع صعب يعاني منه الأسير البطل ناص".

وناشد، الكل الفلسطيني بالوحدة لإنقاذ الأسرى داخل سجون الاحتلال الذين يتعرضون للإهمال الطبي المتعمد كما يتعرض له شقيقه ناصر.

ويرقد الأسير ناصر أبو حميد في العناية المكثفة بمستشفى "برزلاي" الإسرائيلي في وضع صحي خطير، وسط مطالبات بالإفراج الفوري عنه.