بالفيديو والصور إصابة جندي "إسرائيلي" في عملية دهس في رام الله واعتقال المنفذ

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:10 م
11 يناير 2022
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زعمت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة جندي "إسرائيلي" خلال عملية دهس نفذها شاب فلسطيني شمال مدينة رام الله المحتلة.

وقالت صحفية "معاريف الإسرائيلية"، إن " جندي إسرائيلي أصيب بجراح متوسطة في عملية دهس نفذها فلسطيني قرب "مستوطنة محلميش"  الواقعة غرب  مدينة رام الله وتم نقله للمستشفى عبر طائرة إسرائيلية لتلقى العلاج ".

وأوضحت الصحفية، نقلاً عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين كانا في السيارة التي نفذت بها عملية الدهس في رام الله وتم نقلهما للتحقيق.

 

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