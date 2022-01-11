الجزائر يتعادل مع سيراليون في أمم أفريقيا

تعادل فريق الجزائر سلبيا 0-0، اليوم الثلاثاء، مع نظيره السيراليوني في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، يكون قد جمع كل من المنتخبين نقطة واحدة بانتظار المباراة الثانية في المجموعة الخامسة بين ساحل العاج وغينيا الإستوائية المقررة غدا الأربعاء.

وخلال المبارة لم ينجح أي من لاعبي الفريقين في هز الشباك خلال دقائق المباراة التي كان فيها "محاربو الصحراء" الطرف الأفضل، لتنتهي مثلما بدأت من دون أهداف.

ويُشار إلى أن المنتخب الجزائري هو بطل النسخة الماضية من بطولة الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر عام 2019.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا.