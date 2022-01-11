إصابة 12 مواطنا في مواجهات مع جنود الاحتلال شمال البيرة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة رام الله والبيرة، اليوم الأحد، عن إصابة عدد من المواطنين خلال المواجهات الدائرة مع قوات الاحتلال شرق مدينة البيرة.

وقال الهلال في بيان له، إن " طواقمه تعاملت مع 12 إصابة حتى الآن في مواجهات مع الاحتلال في بيت إيل شمال شرق البيرة، بينهم إصابة لشاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط".

واندلعت، ظهر اليوم، مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين قرب حاجز "بيت إيل" العسكري المقام على أراضي المواطنين شمال البيرة عقب اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص صوب مسيرة طلابية خرجت من جامعة بيرزيت، تنديدا باعتقال قوات خاصة إسرائيلية 5 من طلبتها وإصابة أحدهم بالرصاص أمس أمام مدخل الجامعة الشمالي.