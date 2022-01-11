ماذا طلب عباس من السيسي ؟

كشفت صحيفة العربي الجديد اليوم (الثلاثاء) ، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماع هذا الأسبوع أنه يطلب من مصر المساعدة في فتح قنوات اتصال بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وبحسب صحيفة "معاريف"، أفادت الأنباء أن أبو مازن أطلع السيسي خلال الاجتماع على تفاصيل لقائه بوزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس، وقال أيضًا إنه مهتم بلقاء وزير الخارجية يائير لبيد، وطلب من مصر المساعدة في ذلك.

وبحسب مصادر فلسطينية، يعتقد عباس أن التركيبة الحالية للحكومة في إسرائيل يمكن أن تستخدم لمساعدة الشعب الفلسطيني ومساعدته في النضال السياسي لمواجهة حماس في الرأي العام.